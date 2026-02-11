Vertiv Shares Surge 18% After Strong Q4 Earnings Growth

(RTTNews) - Vertiv Holdings Co (VRT) shares jumped 18.35 percent, rising $36.64 to $236.26 after the company reported sharply higher fourth-quarter earnings and revenue compared with last year.

Net income totaled $445.6 million, or $1.14 per share, up from $147 million, or $0.38 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings increased to $533.8 million, or $1.36 per share. Revenue for the quarter climbed 22.8 percent to $2.880 billion from $2.346 billion last year.

The stock opened at $233.25, up from a previous close of $199.62, and has traded between $233.00 and $249.95, marking a new 52-week high. The last reported bid was $240.06 for 60,000 shares, with the ask at $241.29 for 20,000 shares. Trading volume reached 8,855,864 shares, above the average volume of 6,201,262.

Vertiv shares have traded within a 52-week range of $53.60 to $249.95.