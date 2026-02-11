Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|
11.02.2026 17:04:24
Vertiv Shares Surge 18% After Strong Q4 Earnings Growth
(RTTNews) - Vertiv Holdings Co (VRT) shares jumped 18.35 percent, rising $36.64 to $236.26 after the company reported sharply higher fourth-quarter earnings and revenue compared with last year.
Net income totaled $445.6 million, or $1.14 per share, up from $147 million, or $0.38 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings increased to $533.8 million, or $1.36 per share. Revenue for the quarter climbed 22.8 percent to $2.880 billion from $2.346 billion last year.
The stock opened at $233.25, up from a previous close of $199.62, and has traded between $233.00 and $249.95, marking a new 52-week high. The last reported bid was $240.06 for 60,000 shares, with the ask at $241.29 for 20,000 shares. Trading volume reached 8,855,864 shares, above the average volume of 6,201,262.
Vertiv shares have traded within a 52-week range of $53.60 to $249.95.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertiv Holdings
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vertiv Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Vertiv Holdings
|196,34
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.