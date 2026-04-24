Vertiv stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vertiv hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vertiv 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vertiv in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,65 Milliarden USD im Vergleich zu 2,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at