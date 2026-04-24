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24.04.2026 06:31:29
Vertiv stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vertiv hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vertiv 0,420 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vertiv in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,65 Milliarden USD im Vergleich zu 2,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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