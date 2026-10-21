Vertiv Holdings Aktie

Vertiv Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 17:34:36

Vertiv Stock Rises 5% After Unveiling AI Factory Approach With NVIDIA

(RTTNews) - Vertiv Holdings Co (VRT) is up 4.72 percent, gaining $9.62 to $213.18 on the Wednesday. The rise follows the company's announcement with NVIDIA at GTC Berlin of an AI factory approach combining rapid configuration and virtual validation of pre-engineered reference architectures with factory-built deployment. Under modeled assumptions, the approach could generate upto 30 percent more cumulative token output during the first 12 months using the same installed capacity.

Vertiv is currently trading at $213.18, up from the previous close of $203.56 after opening at $216.58 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $212.85 and $220.00 during the session. Trading volume stands at 2.03 million shares, compared with an average volume of 5.51 million shares.

The Vertiv-NVIDIA approach is designed to cut configuration and validation time from about 30 days to three days and infrastructure deployment from roughly 90 days to 45 days in modeled scenarios. Polar Data Centers is applying the factory-built deployment model to the first 41-megawatt phase of its AI data center at Herøya, Norway, which is scalable to 100 megawatts. Vertiv shares have traded between $147.82 and $379.93 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vertiv Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Vertiv Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vertiv Holdings 189,34 4,61% Vertiv Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen