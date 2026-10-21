Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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21.10.2026 17:34:36
Vertiv Stock Rises 5% After Unveiling AI Factory Approach With NVIDIA
(RTTNews) - Vertiv Holdings Co (VRT) is up 4.72 percent, gaining $9.62 to $213.18 on the Wednesday. The rise follows the company's announcement with NVIDIA at GTC Berlin of an AI factory approach combining rapid configuration and virtual validation of pre-engineered reference architectures with factory-built deployment. Under modeled assumptions, the approach could generate upto 30 percent more cumulative token output during the first 12 months using the same installed capacity.
Vertiv is currently trading at $213.18, up from the previous close of $203.56 after opening at $216.58 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $212.85 and $220.00 during the session. Trading volume stands at 2.03 million shares, compared with an average volume of 5.51 million shares.
The Vertiv-NVIDIA approach is designed to cut configuration and validation time from about 30 days to three days and infrastructure deployment from roughly 90 days to 45 days in modeled scenarios. Polar Data Centers is applying the factory-built deployment model to the first 41-megawatt phase of its AI data center at Herøya, Norway, which is scalable to 100 megawatts. Vertiv shares have traded between $147.82 and $379.93 over the past 52 weeks.
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