Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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01.10.2026 08:43:44
Verträge gekündigt: Was der Tarif-Hammer bei VW für die Beschäftigten bedeutet
Der VW-Konzern kündigt im Zuge seiner Sparmaßnahmen zehn Tarifverträge. Für die Beschäftigten ist das ein schwerer Schlag. Es bedeutet aber immerhin nicht, dass darin enthaltene Regelungen sofort wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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