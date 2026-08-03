Vertrag bis 2031: Offensivtalent Karetsas wechselt zum BVB

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat den griechischen Offensivspieler Konstantinos Karetsas verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2031 unterschrieben, wie Borussia Dortmund mitteilte.

"Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt", sagte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken zum Transfer. Die Ablöse für das griechische Top-Talent soll sich Medienberichten zufolge auf 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen.

Dortmunds Sportdirektor Ole Book betonte: "Mit seiner Kreativität und seiner Spielintelligenz wird Kos unsere Mannschaft bereichern. Er ist technisch sehr versiert und besitzt die Fähigkeit, in engen Räumen schnelle Lösungen zu finden, speziell im letzten Drittel."

92 Pflichtspiele für KRC Genk

Karetsas ist als Ersatz für den früheren Nationalspieler Julian Brandt vorgesehen, der nach Ablauf seines Vertrags zu Ajax Amsterdam in die Niederlande gewechselt ist. Der Jungprofi Karetsas ist in Genk geboren, hat aber schon zehn A-Länderspiele für die griechische Nationalmannschaft absolviert.

"Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen", sagte der Offensivspieler bei seiner Vorstellung in Dortmund.

In der abgelaufenen Europa-League-Saison scheiterte Karetsas mit seinem Verein im Achtelfinale am SC Freiburg. Für die Belgier lief der 18-Jährige in seinen jungen Jahren bereits 92 Mal auf. Dabei bereitete der Grieche 23 Tore vor und erzielte sechs Treffer./dha/DP/stw