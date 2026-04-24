RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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24.04.2026 10:35:19
Vertreter aus beiden Firmen: RTL baut mit Sky-Übernahme Unternehmensleitung um
Die EU-Kommission gibt grünes Licht, zum 1. Juni gehen Sky und RTL Deutschland zusammen. Kurz nach Verkündung des Deals präsentiert der künftige Chef der gemeinsamen Firma, Stephan Schmitter, das Team, das die Fusion in den kommenden Monaten und Jahren managen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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