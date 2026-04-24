RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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24.04.2026 10:35:19

Vertreter aus beiden Firmen: RTL baut mit Sky-Übernahme Unternehmensleitung um

Die EU-Kommission gibt grünes Licht, zum 1. Juni gehen Sky und RTL Deutschland zusammen. Kurz nach Verkündung des Deals präsentiert der künftige Chef der gemeinsamen Firma, Stephan Schmitter, das Team, das die Fusion in den kommenden Monaten und Jahren managen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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