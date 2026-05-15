Veru: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Veru hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Veru hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at