Veru: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Veru hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,500 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at