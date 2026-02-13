Veru vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Veru präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at