Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
11.02.2026 08:09:00
Verurteilter Krypto-Betrüger Bankman-Fried will neuen Prozess
Einst wurde Sam Bankman-Fried als Galionsfigur der Zukunft der Finanzen gefeiert. Der verurteilte Betrüger versucht, seine jahrzehntelange Haft zu verkürzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
