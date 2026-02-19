Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|Endgültige Zahlen
|
19.02.2026 11:42:38
Verve-Aktie fester: Aufstieg in Gewinnzone knapp gelungen
"Nach der starken Wachstumsdynamik im vierten Quartal und den laufenden Investitionen in Wachstum erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des positiven operativen Trends", sagte Verve Group-Chef Remco Westermann laut Mitteilung. Die Umsatzentwicklung dürfte der typischen Saisonalität der Branche folgen, erwartet wird ein eher gemäßigter Start im Auftaktquartal und eine im Jahresverlauf zunehmende Dynamik.
Um das Wachstum zu beschleunigen, will das Unternehmen im laufenden Jahr weitere zehn Millionen Euro in den Ausbau seines Vertriebs stecken. Die Kosten für Neueinstellungen würden sofort anfallen, die typische Einarbeitungszeit für Vertriebsmitarbeiter dauere hingegen 9 bis 15 Monate, hieß es. Das Management rechnet daher mit einer deutlichen Dynamikverschiebung in die zweite Jahreshälfte 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein.
Für das Gesamtjahr erwartet das Management deshalb weiterhin auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.
2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um gut acht Prozent auf knapp 602 Millionen Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs jedoch nur leicht auf 134,4 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge lag dadurch bei 22,3 Prozent und damit 1,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahr.
Im XETRA-Handel notiert die Verve-Aktie stellenweise 5,26 Prozent höher bei 1,36 Euro.
/mne/tav/mis
STOCKHOLM (dpa-AFX)
