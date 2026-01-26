Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|Plattformstrategie
|
26.01.2026 15:27:00
Verve Group-Aktie: Umsatz wächst trotz verhaltener Jahreszahlen
Auf Jahressicht wurde ein Umsatz von 550,9 Millionen Euro verzeichnet, was nahe am unteren Ende der ausgegebenen Spanne von 560 bis 580 Millionen Euro liegt. Belastend wirkte ein kundenspezifischer Effekt im vierten Quartal. Das operative Ergebnis lag mit 134,1 Millionen Euro dennoch über dem Mittelwert der Prognosespanne von 125 bis 140 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 133,2 Millionen Euro erzielt.
Für 2026 erwartet das Management auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.
Verve will den vollständigen Finanzbericht für das vierte Quartal am 19. Februar veröffentlichen.
Im Heimathandel legt die Verve Group-Aktie zeitweise 1,58 Prozent zu auf 19,96 schwedische Kronen.
/err/stk
STOCKHOLM (dpa-AFX)
