Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|Verwendung von KI
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27.05.2026 08:17:39
Verve Group-Aktie: Umsatzklettert, Weniger Gewinn - Jahresprognose bestätigt
Das Unternehmen Verve Group profitierte dabei von Verbesserungen bei seiner Technologie-Plattform und der Verwendung von KI. Den Ausblick für 2026 bestätigte der Konzern. Der berichtete Umsatz - der einen Zukauf berücksichtigt - stieg im ersten Quartal um ein Viertel auf 137,2 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) erhöhten sich die Erlöse um 3,7 Prozent. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte wie Zukäufe, lag das Wachstum bei 6,4 Prozent.
Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen wegen höherer Kosten um 6,2 Prozent auf 28,3 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge fiel auf vergleichbarer Basis um 2,2 Prozent auf 20,6 Prozent. Unter dem Strich sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von 8 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 6,2 Millionen.
/err/stk
STOCKHOLM (dpa-AFX)
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Bildquelle: Verve Group SE
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