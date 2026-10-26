Verve Group Media Aktie
WKN DE: A42NLV / ISIN: IE000ZVY0237
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26.10.2026 08:03:01
Verve Group Media SE: Notification of Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities and Persons Closely Associated with them
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Notification of Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities and Persons Closely Associated with them
This form is required for disclosure of transactions under Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation)
File: PDMR Notification - 23-10-26 - Nasdaq FN fin
2421692 26.10.2026 CET/CEST
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