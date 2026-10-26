Verve Group Media SE: Notification of Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities and Persons Closely Associated with them

Notification of Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities and Persons Closely Associated with them



This form is required for disclosure of transactions under Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation)

1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a) Name

Name of person with notification obligation: Bodhivas GmbH (HRB 83321); Closely associated: Remco Westermann 2 Reason for the notification

a) Position/status Person discharging managerial responsibilities: Remco Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member b) Initial Notification Amendment Initial notification 3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Verve Group Media SE b) LEI 391200UIIWMXRLGARB95 4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument,

type of

instrument

Identification code Ordinary Shares

ISIN IE000ZVY0237 b) Nature of the transaction Acquisition c) Price(s) and volume(s) Prices (SEK) Volumes 11.56 8,519 11.56 286 11.58 1,195 11.60 414 11.62 8,519 11.64 1,067 11.66 854 11.68 2,000 11.76 7,146 11.58 4,598 11.66 1,000 11.70 1,000 11.72 1,000 11.72 2,402 11.64 4,574 11.64 992 11.64 147 11.64 86 11.66 397 11.72 1,000 11.72 1,000 11.76 1,000 11.76 804 11.50 896 11.50 753 11.50 1,107 11.50 222 11.50 1,433 11.50 1,630.00 11.50 1,956.00 11.50 462.00 11.50 63 11.50 134 11.50 489 11.50 428 11.50 234 11.50 193 d) Aggregated information

— Aggregated volume

— Price Price per unit: 11.6242 SEK Volume Quantity: 60,000 e) Date of the transaction 23.10.2026 f) Place of the transaction Nasdaq First North Growth Market g) Additional Information





File: PDMR Notification - 23-10-26 - Nasdaq FN fin



