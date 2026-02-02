SDAX

Talfahrt setzt sich fort 02.02.2026 15:45:00

Verve Group unter Druck: Aktie so niedrig wie seit März 2024 nicht - frische Anleihen geplant

Verve Group unter Druck: Aktie so niedrig wie seit März 2024 nicht - frische Anleihen geplant

Eine geplante Platzierung von Anleihen durch die Verve Group hat am Montag die Aktie des im SDAX notierten schwedischen Werbetechnologie-Unternehmens unter Druck gebracht.

Die vor allem mit den vorläufigen Quartalszahlen begonnene Talfahrt setzte sich fort und sorgte bei 1,34 Euro für ein Tief seit März 2024.

Zuletzt büßte das Papier 12 Prozent auf 1,38 Euro ein und war mit Abstand Schlusslicht im SDAX. Auch im bisherigen Jahresverlauf gehört Verve mit minus 21 Prozent zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex.

Ein Experte verwies darauf, dass die Verschuldung des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Jahresende bereits höher gewesen sei, als allgemein erwartet wurde. "Das hatte die Aktie nach der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar bereits unter Druck gebracht. Dass die Anleihen nun um 50 Millionen Euro aufgestockt werden sollen, erhöht das Risikoprofil", erklärte er.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Verve Group SE
