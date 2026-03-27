Verwaltetes Vermögen der Investmentfonds auf 246 Mrd. Euro gestiegen

Das verwaltete Vermögen heimischer Investmentfonds ist im Vorjahr gestiegen. Dank einer positiven Entwicklung der Finanzmärkte 2025 sowie starker Netto-Zuflüsse legte es um 6,8 Prozent oder 15,7 Mrd. Euro auf 246,4 Mrd. Euro zu, teilte die Finanzmarktaufsicht am Freitag mit. Die stärksten Zuflüsse verzeichneten Aktienfonds (plus 3,9 Mrd. Euro) und Rentenfonds (plus 3,1 Mrd. Euro). Abflüsse gab es bei Immobilienfonds (minus 0,9 Mrd. Euro) und Mischfonds (0,05 Mrd. Euro).

Nachhaltigkeitsfonds aus allen Anlageklassen verzeichneten Zuflüsse von insgesamt 1,7 Mrd. Euro. Dabei gab es Zuflüsse von 2,02 Mrd. Euro bei den sogenannten "hellgrünen" Fonds und Abflüsse von 0,3 Mrd. Euro bei den "dunkelgrünen" Fonds. Die Unterscheidung zwischen hell- und dunkelgrünen Fonds richtet sich nach der "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) der EU. Bei "dunkelgrünen" Fonds (Artikel 9 SFDR) wird eine nachhaltige Investition aktiv angestrebt, während bei den "hellgrünen" (Artikel 8 SFDR) nur Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden.

Insgesamt macht das verwaltete Vermögen nachhaltiger Fonds 123,6 Mrd. Euro aus, also rund die Hälfte des Gesamtvermögens.

bel/hel

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