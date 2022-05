Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

VERWALTUNGSRAT DER Kursaal Bern AG EMPFIEHLT TANJA WEGMANN ALS NEUES VR-MITGLIED



11.05.2022

In seiner Sitzung von Dienstag, 10. Mai 2022, hat der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG beschlossen, der Generalversammlung die Wahl von Tanja Wegmann als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorzuschlagen. «Wir sind überzeugt, mit Tanja Wegmann eine ausgezeichnete Führungsperson mit Erfahrung im Bereich Hotelmanagement und -entwicklung und strategisches Restaurantmanagement zur Verstärkung der Kursaal Bern Gruppe zu gewinnen», erklärt Prof. em. Dr. Daniel Buser, Verwaltungsratspräsident der Kursaal Bern AG. Tanja Wegmann ist Hoteldirektorin im Grand Hotel Les Trois Rois in Basel, im Herbst wird sie dort in den Verwaltungsrat wechseln. Klaus Künzli steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Er ist seit 17 Jahren im Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG tätig, davon acht Jahre als Vizepräsident. Die 119. ordentliche Generalversammlung der Kursaal Bern AG wird am Montag, 20. Juni 2022, physisch im Kursaal Bern stattfinden. Die Einladung, die Traktanden und der Kurz-Lebenslauf von Tanja Wegmann folgen fristgerecht in den kommenden Wochen. Kontakt Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch/investoren investoren@kursaal-bern.ch Über den Kursaal Bern Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Das vielseitige All-in-One-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik inkl. Streaming Studio und 28 flexibel nutzbaren Räumen für Präsenzanlässe bis 1'500 Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene neu gestaltete Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und Suiten und einer attraktiven Gastronomie sowie die Casinos Bern und Neuchâtel mit den eigenen Onlineangeboten '7Melons' und 'Hurrah'. Mit ihrer zentralen Lage im Herzen von Bern, an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie, ist die Kursaal Bern Gruppe gut positioniert, um ihre Marktposition als führendes Schweizer Kongress, Hotel- & Gastronomie - und Casino-Unternehmen kontinuierlich auszubauen.

