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WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570

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07.11.2026 13:35:02

Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer von Eurobattery Minerals in Schweden in Untersuchungshaft genommen


EQS-Media / 07.11.2026 / 13:35 CET/CEST

Stockholm, 7. November 2026 – Eurobattery Minerals AB („Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt hiermit bekannt, dass dem Unternehmen die Information zugegangen ist, dass sein Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer Roberto García Martínez in Schweden in Untersuchungshaft genommen wurde.

Eurobattery Minerals verfügt derzeit über keine näheren Informationen hierzu, wird sich jedoch erneut melden, sobald weitere Angaben vorliegen.

Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 7. November 2026 um 13:30 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Christer Heljestrand – Corporate Relations Officer

E-Mail: christer@eurobatteryminerals.com
 

Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

07.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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2430416  07.11.2026 CET/CEST

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