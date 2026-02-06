Verwirrung um Verhandlungsauftakt zwischen USA und Iran

MASKAT/TEHERAN (dpa-AFX) - Im Oman herrscht rund um die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA Unklarheit über den Auftakt der Gespräche. Iranische Medien veröffentlichten widersprüchliche Informationen über den Beginn, der bereits vor zwei Stunden geplant war.

Berichten zufolge ist Außenminister Abbas Araghtschi bereits am Verhandlungsort eingetroffen. Noch hätten die Gespräche mit der Delegation um den US-Sondergesandten Steve Witkoff aber nicht begonnen, berichtete das Staatsfernsehen.

Zuvor hatte sich Araghtschi bereits mit dem omanischen Außenminister Badr al-Bussaidi getroffen, der die Vermittlungen zwischen beiden Staaten in der Hauptstadt Maskat leitet.

Laut einem Bericht des "Wall Street Journals" unter Berufung auf US-Regierungskreise soll an den Gesprächen auch der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in der Region, Admiral Brad Cooper, teilnehmen.