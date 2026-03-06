STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
06.03.2026 19:58:00
Verzögerung bei Strabag-Schadenersatzforderung gegen Berlin in USA
Deutschland versucht es laut Gerichtsdokumenten, auf die sich die Zeitung beruft, mit einem letzten Rechtsmittel, um die Zahlung doch noch abzuwenden. Der Rechtsstreit ging vor etwa zwei Jahrzehnten im Nachbarland los, dreht sich wie berichtet um Offshore-Windkraftprojekte in der Nordsee rund um die sich die gesetzliche Lage in Deutschland änderte. Das börsennotierte Unternehmen sah sich vor dann so schlechten Rahmenbedingungen, dass es die Projekte einstampfte. Man wandte sich ans Schiedsgericht der Weltbank (ICSID). Inklusive Zinsen wurde der Strabag ein Schadenersatz von rund 335 Mio. Euro zugesprochen.
Das Geld floss aber nicht. Der Energiecharta-Vertrag, auf den sich der Schiedsgerichtsspruch und die Strabag beziehen, ist für Streitigkeiten innerhalb der EU nicht anwendbar. Das besagen mehrere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Schiedsurteile zwischen europäischen Konzernen und EU-Staaten sind vor den europäischen Gerichten nicht durchsetzbar.
Experte sieht gute Chancen für Strabag
"Unsere Investitionen wurden faktisch vernichtet", erklärte die Strabag rund um den Rechtsschritt in die USA vorigen April gegenüber der APA. Die Firma versucht daher, die Entscheidung außerhalb der EU durchzusetzen. Laut der Datenbank des Weltbank-Schiedsgerichts hat die Bundesrepublik ein sogenanntes Annulment-Proceeding eingeleitet, um den Schiedsspruch annullieren zu lassen, so der "Standard". Nun Anfang März hat die US-Richterin das Vollstreckungsverfahren bei einem Bezirksgericht in Washington, D.C. deshalb vorläufig ausgesetzt. Ein Experte sieht laut Zeitung gute Chancen für die österreichische Firma. Es zähle das Völker-, nicht das Europarecht, so Jurist Gabriel Lentner von der Universität für Weiterbildung Krems.
phs/cts
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SE
|
06.03.26
|ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
05.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Wien in Rot: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Wien: ATX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu STRABAG SE
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|03.06.24
|STRABAG buy
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|89,50
|-1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.