Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
04.11.2026 18:03:38
Verzögerungen bei Boxer und Munition: Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen wahrscheinlicher Verzögerungen beim Boxer-Projekt und bei Artilleriemunition hat Rheinmetall die Prognosen für das laufende Jahr erneut gekappt. Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 13,2 Milliarden Euro im Vergleich zu 9,94 Milliarden ein Jahr zuvor, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend mit. Zuletzt lag die Spanne bei 13,7 bis 14,2 Milliarden. Die operative Ergebnismarge soll nun statt rund 19 Prozent noch rund 18,5 Prozent betragen. Grund sei ein geänderter Produktmix des Jahresumsatzes. Auf Tradegate gab der Aktienkurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent nach.
Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Drittel auf 3,149 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis kletterte mit 62 Prozent auf 553 Millionen Euro noch stärker. Die operative Marge verbesserte sich von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der Auftragseingang liege mit 2,893 Milliarden Euro auf einem "guten, wenn auch leicht niedrigerem Niveau", hieß es weiter.
Die vollständige Quartalsmitteilung soll an diesem Donnerstag veröffentlicht werden./jha/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
05.11.26
|XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Rheinmetall stürzen ab (Dow Jones)
|
05.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|823,20
|-0,76%