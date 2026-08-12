Vestas Wind Systems A-S Aktie

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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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Ergebnisprognose erhöht 12.08.2026 16:20:00

Vestas-Aktie kräftig im Plus: Geschäftszahlen im zweiten Quartal besser als erwartet

Vestas-Aktie kräftig im Plus: Geschäftszahlen im zweiten Quartal besser als erwartet

Der Windanlagenbauer Vestas hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr nach einer robusten Entwicklung im zweiten Quartal erhöht.

So soll die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieben bis neun Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr als zuvor, wie das dänische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten gehen derzeit im Schnitt von 7,2 Prozent aus. Die Umsatzprognose ließ Vestas unverändert.

Im zweiten Quartal profitierte Vestas Wind Systems A-S von einer anhaltend guten Nachfrage. Der Umsatz kletterte um mehr als ein Viertel auf 4,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte 446 Millionen Euro, die entsprechende Marge sprang von 1,5 auf 9,4 Prozent. Damit übertraf Vestas die Erwartungen der Analysten.

Die Aktie machte im Handel in Dänemark einen Satz von zeitweise 18,98 Prozent nach oben auf 210,60 DKK und zog den Sektor mit sich.

Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC sieht bei Vestas für den Marktkonsens für das Gesamtjahr nun 12 Prozent Spielraum nach oben. Verglichen mit dem Ausmaß der positiven Überraschung sei die Zielanhebung sogar noch zurückhaltend, so der Experte. Er lobte zudem ein "solides Aktienrückkaufprogramm". Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis übertroffen, schrieb Lucas Ferhani von Jefferies.

Das Unternehmen arbeitet seit Jahren an der Verbesserung seiner Profitabilität, nachdem es infolge der Coronavirus-Pandemie mit stark gestiegenen Kosten und Unterbrechungen der Lieferketten zu kämpfen hatte.

Die Nachfrage nach Windkraft wächst unterdessen weiter. Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang um 67 Prozent auf 3,35 Gigawatt, der Auftragsbestand lag zum 30. Juni inklusive Service-Vereinbarungen bei 76,9 Milliarden Euro.

Vestas kündigte zudem an, ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 400 Millionen Euro aufzulegen.

Vestas sorgt für gute Stimmung in der Windkraftbranche

Erhöhte Jahresziele von Vestas Wind Systems haben die Kurse von Europas Windkraftunternehmen am Donnerstag deutlich nach oben getrieben. So zogen Nordex via XETRA zuletzt um 5,5 Prozent auf 40,68 Euro an. Siemens Energy gewannen zeitweise 3,78 Prozent auf 164,56 Euro und profitierten dabei auch von positiven Signalen aus dem KI-Bereich.

Vestas habe die operativen Ergebniserwartungen im zweiten Quartal klar getoppt, konstatierte Ajay Patel von Goldman Sachs. Die erhöhten Jahresziele bedeuten nun 9 Prozent Spielraum für den EBIT-Marktkonsens 2026. Das Management habe sogleich betont, dass das seit langem gesteckte mittelfristige Margenziel von 10 Prozent in Sichtweite komme.

Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC hält die Prognoseerhöhung verglichen mit dem Ausmaß der positiven Überraschung sogar noch für zurückhaltend. Er lobte zudem ein "solides Aktienrückkaufprogramm".

dpa-AFX

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Bildquelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com,Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

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13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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