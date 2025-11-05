Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
|Aktienrückkaufprogramm
|
05.11.2025 15:13:40
Vestas-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Ziele nach überraschend gutem Quartal revidiert
Der Aktienkurs klettert in Dänemark zeitweise um 12,59 Prozent nach oben auf 147,15 DKK und zog dabei auch Nordex mit aufwärts. Mit dem Kurssprung der Vestas-Aktie zur Wochenmitte beschleunigte sich deren Aufwärtsbewegung seit Anfang Mai. Die Aktie erreichte den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Seit dem Jahreswechsel können sich Anleger nun über einen Wertzuwachs von rund der Hälfte freuen.
Analyst Akash Gupta von der Bank JPMorgan nannte die Margen und Barmittelzuflüsse "stark". Er hob zudem die Aktienrückkäufe hervor. Diese kämen überraschend. Die Experten von Jefferies verwiesen zudem auf die gute Preisentwicklung. Die Aufträge hätten unterdessen leicht unter den Erwartungen gelegen. UBS-Analystin Supriya Subramanian lobte derweil die starke Profitabilität bei Windkraftanlagen auf Land. Die Jahresziele seien gemessen am Mittelpunkt unverändert.
Für 2025 erwartet Vestas nun 18,5 bis 19,5 Milliarden Euro Umsatz, statt zuvor 18 bis 20 Milliarden. Davon sollen vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sondereffekten 5 bis 6 Prozent bleiben, anstatt den zuvor avisierten 4 bis 7 Prozent. Das Investitionsziel in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro ließ Vestas unverändert.
Weiterhin dürfte der Ergebnisbeitrag des Service-Geschäfts niedriger ausfallen, als bisher gedacht, da hier Währungseffekte für Gegenwind sorgen. Zudem erwartet Vestas im Schlussquartal hier höhere Kosten im Zusammenhang mit einigen Windkraftanlagen auf See.
Im dritten Quartal erhielt der Nordex-Konkurrent Aufträge über 4,6 Gigawatt und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Über 60 Prozent davon entfiel auf Onshore-Anlagen, also landgestützte Windkraftanlagen.
Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schwoll um 77 Prozent an auf 416 Millionen Euro, unter anderem dank gesunkener Produktionskosten. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Dank eines besseren Finanzergebnisses stieg der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn kräftig auf 302 Millionen Euro (Vorjahr 127 Mio Euro).
/lew/niw/mis
AARHUS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|20,89
|5,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.