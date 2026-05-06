Vestas Wind Systems A-S Aktie

Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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Umsatz gestiegen 06.05.2026 11:52:00

Vestas-Aktie wenig bewegt: Windanlagenbauer schneidet in Q1 besser ab als erwartet

Vestas-Aktie wenig bewegt: Windanlagenbauer schneidet in Q1 besser ab als erwartet

Der Windanlagenbauer Vestas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.

Dabei kann das Unternehmen auf ein starkes Neugeschäft und einen Auftragsbestand auf Rekordniveau blicken. Die Prognose bestätigten die Dänen. Die Aktien verloren am Mittwoch dennoch leicht. Zeitweise geht es an der Heimatbörse um 0,23 Prozent runter auf 192,85 Dänische Kronen. Allerdings hat sich der Kurs in den vergangenen 12 Monaten etwa verdoppelt.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um gut 14 Prozent auf knapp vier Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sprang von 14 auf 127 Millionen Euro. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich verdiente Vestas mit 70 Millionen ebenfalls ein Vielfaches im Vergleich zum Vorjahr.

Die Auftragslage zeigt sich weiter robust. So stieg das Neugeschäft für Windturbinen um 44 Prozent auf 4,5 Gigawatt, der Auftragsbestand liegt bei 36,3 Milliarden Euro. Inklusive des Servicegeschäfts zog der Bestand auf rund 76 Milliarden Euro an.

Nach den hohen Verlusten der vergangenen Jahre - verursacht durch explodierende Preise für Stahl und andere Schlüsselmaterialien sowie durch Verzögerungen infolge von Lieferkettenstörungen - blickt die Branche nun wieder optimistischer in die Zukunft.

Zudem könnte der Iran-Krieg eine steigende Nachfrage nach Windenergie bringen, da Regierungen der Energiesicherheit und heimischen Energiequellen verstärkte Priorität einräumen. Das hofft zumindest Vestas-Konzernchef Henrik Andersen: "Die aktuelle geopolitische Unsicherheit und die Energiekrise unterstreichen die Notwendigkeit einer bezahlbaren, sicheren und nachhaltigen Energieversorgung", erklärte er.

/nas/niw/jha/

AARHUS (dpa-AFX)

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Bildquelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

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