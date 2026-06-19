Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
|Experte optimistisch
|
19.06.2026 16:10:00
Vestas-Aktien holen weiter auf - JPMorgan-Stimme beflügelt
Optimismus von JPMorgan für Vestas Wind Systems A-S hat die Aktien des dänischen Windkraftkonzerns am Freitag angetrieben. Zuletzt gewannen die Titel an der Börse in Dänemark 6,42 Prozent auf 184,75 DKK. Etwas mehr als die Hälfte ihrer Kursverluste seit Ende Mai haben sie aufgeholt und notieren nun auch wieder über der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt.
JPMorgan-Analyst Akash Gupta platzierte in seiner Einschätzung zu Vestas den Hinweis "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf bevorstehende Geschäftszahlen mit positiven Trends rechnet.
Gupta hält eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen bestärkte ihn in seinem Optimismus.
KOPENHAGEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com,Courtesy of Vestas Wind Systems A/S
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
05.05.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|06:24
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|06:24
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|06:24
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|24,39
|6,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.