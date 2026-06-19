Vestas Wind Systems A-S Aktie

Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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Experte optimistisch 19.06.2026 16:10:00

Vestas-Aktien holen weiter auf - JPMorgan-Stimme beflügelt

Vestas-Aktien holen weiter auf - JPMorgan-Stimme beflügelt

Die Aktien von Vestas gehören am Freitag zu den Gewinnern in Europa. Auslöser ist eine optimistische Einschätzung von JPMorgan.

Optimismus von JPMorgan für Vestas Wind Systems A-S hat die Aktien des dänischen Windkraftkonzerns am Freitag angetrieben. Zuletzt gewannen die Titel an der Börse in Dänemark 6,42 Prozent auf 184,75 DKK. Etwas mehr als die Hälfte ihrer Kursverluste seit Ende Mai haben sie aufgeholt und notieren nun auch wieder über der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt.

JPMorgan-Analyst Akash Gupta platzierte in seiner Einschätzung zu Vestas den Hinweis "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf bevorstehende Geschäftszahlen mit positiven Trends rechnet.

Gupta hält eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen bestärkte ihn in seinem Optimismus.

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com,Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

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