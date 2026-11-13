Vestas Wind Systems A-S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vestas Wind Systems A-S lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,47 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,24 DKK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 42,44 Milliarden DKK gegenüber 39,85 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,385 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5,99 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at