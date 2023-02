Vestas Wind Systems A-S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vestas Wind Systems A-S hat am 08.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Vestas Wind Systems A-S im vergangenen Quartal 4,78 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vestas Wind Systems A-S 4,55 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Verlust von 0,102 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,92 Milliarden EUR gerechnet.

Vestas Wind Systems A-S vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,600 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 14,49 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,59 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,989 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 14,49 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at