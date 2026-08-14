Vestas Wind Systems A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vestas Wind Systems A-S präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 2,09 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vestas Wind Systems A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 DKK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,30 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vestas Wind Systems A-S einen Umsatz von 27,94 Milliarden DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at