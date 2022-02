Vestas Wind Systems A-S: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vestas Wind Systems A-S hat am 16.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,040 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,571 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,55 Milliarden EUR – ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vestas Wind Systems A-S 4,27 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,079 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,55 Milliarden EUR geschätzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,170 EUR. Im Vorjahr waren 0,780 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15,59 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Vestas Wind Systems A-S 14,82 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,300 EUR und einen Umsatz von 15,59 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

