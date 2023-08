Vestas Wind Systems A-S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vestas Wind Systems A-S stellte am 09.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,120 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vestas Wind Systems A-S ein Ergebnis je Aktie von -0,800 EUR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,43 Milliarden EUR – ein Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vestas Wind Systems A-S 3,31 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,075 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,42 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at