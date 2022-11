Vestas Wind Systems A-S Un legte Quartalsergebnis vor

Vestas Wind Systems A-S Un hat sich am 02.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,297 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,016 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Vestas Wind Systems A-S Un im vergangenen Quartal 3,88 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vestas Wind Systems A-S Un 6,42 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,103 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,37 Milliarden USD taxiert.

