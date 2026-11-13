|
13.11.2026 06:31:28
Vestas Wind Systems A-S Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vestas Wind Systems A-S Un hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,24 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,53 Milliarden USD ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,142 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6,68 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.