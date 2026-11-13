Vestas Wind Systems A-S Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vestas Wind Systems A-S Un hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,24 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,53 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,142 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6,68 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at