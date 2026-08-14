Vestas Wind Systems A-S Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vestas Wind Systems A-S Un hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vestas Wind Systems A-S Un 0,010 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,49 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at