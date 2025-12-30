|
30.12.2025 12:28:11
Vestas Wins 43 MW Wind Turbine Order In South Korea From DaeMyoung Energy
(RTTNews) - Vestas Wind Systems A/S (VWDRY, VWS.CO), its regional business unit Vestas Asia Pacific, on Tuesday said it has secured a new wind turbine order in South Korea from DaeMyoung Energy Co., Ltd. (389260.KQ).
The order is for the Gokseong Green Wind Power Project and comprises seven V162-6.2 MW turbines, totaling 43 MW.
The delivery is planned for 2027, with commissioning scheduled for 2028.
The order is part of its fourth-quarter order intake.
The contract includes a 20-year AOM5000 service agreement.
The order adds to the company's order intake in the APAC region.
Vestas Wind Systems is currently trading 1.67% higher at DKK 173.75 on the Copenhagen Stock Exchange.
DaeMyoung Energy closed trading 2.36% lesser at KRW 19,000 on the Kosdaq Stock Exchange.
