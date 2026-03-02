|
02.03.2026 06:31:29
Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,87 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 TRY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,98 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 21,28 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,950 TRY. Im Vorjahr waren 0,170 TRY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 74,36 Milliarden TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 75,33 Milliarden TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
