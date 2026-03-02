02.03.2026 06:31:29

Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,87 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 TRY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vestel Beyaz Esa Ticaret Sanayi AS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,98 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 21,28 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,950 TRY. Im Vorjahr waren 0,170 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 74,36 Milliarden TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 75,33 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen