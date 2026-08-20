Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,00 TRY. Im Vorjahresquartal hatten -21,640 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 24,41 Milliarden TRY, gegenüber 34,61 Milliarden TRY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at