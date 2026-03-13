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13.03.2026 06:31:28
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei -33,93 TRY. Ein Jahr zuvor waren -20,000 TRY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 30,64 Milliarden TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,58 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 88,480 TRY gegenüber -32,850 TRY im Vorjahr verkündet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 138,25 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 142,74 Milliarden TRY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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