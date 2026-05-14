Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS legte Quartalsergebnis vor

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,45 TRY. Im Vorjahresquartal waren -15,130 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 21,03 Milliarden TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,46 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at