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10.11.2026 06:31:29
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS präsentierte in der am 07.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 19,52 TRY gegenüber -14,040 TRY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,91 Milliarden TRY – eine Minderung von 27,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34,55 Milliarden TRY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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