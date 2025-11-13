Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,04 TRY gegenüber -8,970 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,54 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,55 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at