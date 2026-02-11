Vestis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vestis hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,98 Prozent auf 663,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vestis 683,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at