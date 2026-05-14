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14.05.2026 06:31:29
Vestis hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Vestis stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vestis -0,210 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Vestis mit einem Umsatz von insgesamt 659,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 665,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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