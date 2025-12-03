XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 06:31:29

Vestis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vestis hat am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vestis ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 712,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 684,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vestis ein EPS von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,53 Prozent zurück. Hier wurden 2,73 Milliarden USD gegenüber 2,81 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

