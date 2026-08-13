Vestis verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vestis hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Vestis -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vestis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 661,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 673,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at