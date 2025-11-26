Vestjysk Bank A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vestjysk Bank A-S hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,20 DKK. Im Vorjahresquartal hatte Vestjysk Bank A-S ebenfalls ein EPS von 0,200 DKK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vestjysk Bank A-S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 585,5 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 720,0 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at