Vestum Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vestum Registered hat am 13.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,40 Prozent auf 593,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at