Vesuvius India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vesuvius India stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,82 INR. Im Vorjahresviertel hatte Vesuvius India 3,03 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,62 Prozent auf 5,67 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at