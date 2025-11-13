Vesuvius India präsentierte Quartalsergebnisse

Vesuvius India äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vesuvius India ein EPS von 3,37 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,47 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at