Vesuvius India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vesuvius India hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,88 INR gegenüber 3,11 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,36 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,24 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at