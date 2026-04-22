Veteran Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Veteran Capital hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Veteran Capital hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at